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«Известия»: В России хотят создать программу поддержки вернувшихся на родину IT-специалистов

«Известия»: В России хотят создать программу поддержки вернувшихся на родину IT-специалистов

Журналисты узнали об инициативе, содержащейся в статье последнего номера журнала ВНИИ труда (подведомственный Минтруду институт), предусматривающей восстановление на работе вернувшихся на родину IT-специалистов для решения проблемы с кадрами.

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