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Лыжник Спицов заявил о трудностях на «Тур де Ски» из-за вакцины из России

Лыжник Спицов заявил о трудностях на «Тур де Ски» из-за вакцины из России

Другие , 03 янв, 22:05  0  Лыжник Спицов пожаловался на трудности из-за непризнания российских вакцин в Германии Денис Спицов рассказал, что сборной России на этапе многодневки в Оберстдорфе приходилось питаться отдельно от других спортсменов.

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