Лыжник Спицов заявил о трудностях на «Тур де Ски» из-за вакцины из России

Другие , 03 янв, 22:05 0 Лыжник Спицов пожаловался на трудности из-за непризнания российских вакцин в Германии Денис Спицов рассказал, что сборной России на этапе многодневки в Оберстдорфе приходилось питаться отдельно от других спортсменов.