Министр обороны США Пит Хегсет захотел поставить в своем кабинете один из двух напольных глобусов, которыми, предположительно, пользовался генерал Дуайт Эйзенхауэр во время Второй мировой войны.
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