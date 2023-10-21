Соловьёв лишил Сатановского работы за его оскорбления Марии Захаровой

Российский учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего Востока Евгений Сатановский оскорбил директора департамента информации и печати МИД России Марию Захарову из-за её позицию в палестино-израильском конфликте.