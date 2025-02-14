Путин поручил до апреля наладить помощь пострадавшим от ВСУ жителям приграничья

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству, министерству обороны России и региональным органам власти организовать по принципу "одного окна" поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии.
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