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Путин поручил до апреля наладить помощь пострадавшим от ВСУ жителям приграничья

Путин поручил до апреля наладить помощь пострадавшим от ВСУ жителям приграничья

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству, министерству обороны России и региональным органам власти организовать по принципу "одного окна" поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии.

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