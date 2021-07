Пара стаканов воды на ночь или поздний ужин — и с утра они тут как тут Отёки. Если вам « повезло» и они у вас тоже бывают сильными и заметными, особенно на глазах — делюсь несколькими советами как быстро избавиться от них с утра: 100 лимфодренажных прыжков легкий массаж лица стакан воды и мои любимые патчи […] The post «Сделала блефаропластику?» — коллеги завалили вопросами! — а я просто нашла работающие патчи first appeared on Эхо.