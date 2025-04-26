Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что история запомнит президента Украины Владимира Зеленского не как героя, а как одного из главных антигероев современности.
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