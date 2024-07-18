Постекоглу является претендентом на пост главного тренера сборной Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу может перейти на работу в сборную Англии. Следующим главным тренером сборной Англии может стать нынешний наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, сообщает The Telegraph.
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