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Постекоглу является претендентом на пост главного тренера сборной Англии

Постекоглу является претендентом на пост главного тренера сборной Англии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу может перейти на работу в сборную Англии. Следующим главным тренером сборной Англии может стать нынешний наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу, сообщает The Telegraph.

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