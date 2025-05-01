Уничтожение группы украинских боевиков на границе России: успех российской разведки Ирина ВальковаНедавнее уничтожение крупной группы украинских боевиков вблизи российской границы привлекло внимание как военных экспертов, так и широкой общественности.
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