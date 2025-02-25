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Рязанские новости

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Рязанский Росприроднадзор взыскал ущерб с МКП «ЖКХ» Захаровское

Рязанский Росприроднадзор взыскал ущерб с МКП «ЖКХ» Захаровское

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к муниципальному казенному предприятию «ЖКХ «Захаровское» Захаровского районаАрбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к муниципальному казенному предприятию «ЖКХ «Захаровское» Захаровского района.

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