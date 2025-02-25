Рязанский Росприроднадзор взыскал ущерб с МКП «ЖКХ» Захаровское

Арбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к муниципальному казенному предприятию «ЖКХ «Захаровское» Захаровского районаАрбитражный суд Рязанской области рассмотрел иск Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к муниципальному казенному предприятию «ЖКХ «Захаровское» Захаровского района.