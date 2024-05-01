Угроза обрушения фронта и риск окружения Донецкой группировки ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 1 мая 2024 года Юлия СоколоваШтаб группировки «Юг» ВСУ мог стать целью точного прилета в ночь на 1 мая.