Угроза обрушения фронта и риск окружения Донецкой группировки ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 1 мая 2024 года Юлия СоколоваШтаб группировки «Юг» ВСУ мог стать целью точного прилета в ночь на 1 мая.
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