Собянин: Москва стала крупнейшим медицинским центром России

Москва зарекомендовала себя как главный медицинский центр России, где, помимо прочего, получают помощь участники специальной военной операции (СВО).
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