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Наш потерянный мир

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Минобороны: ВС РФ продолжают строго соблюдать режим прекращения огня

Минобороны: ВС РФ продолжают строго соблюдать режим прекращения огня

С нуля часов 8 мая группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, заявили в Минобороны России.

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