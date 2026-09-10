Врач Хайкина: цвет винограда не определяет, какой вариант однозначно полезнее

Виноград содержит витамины и минералы, в том числе витамины С, К и группы В, калий, магний и медь. Также в ягодах есть клетчатка и полифенолы — растительные соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Володин: необосно...
- Губернатор Середю...
- Трамп остался бы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым