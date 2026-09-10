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Врач Хайкина: цвет винограда не определяет, какой вариант однозначно полезнее

Врач Хайкина: цвет винограда не определяет, какой вариант однозначно полезнее

Виноград содержит витамины и минералы, в том числе витамины С, К и группы В, калий, магний и медь. Также в ягодах есть клетчатка и полифенолы — растительные соединения, которые обладают антиоксидантными свойствами.

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