Знакомые Анны Седаковой сообщили о похоронах ее бывшего мужа Яниса Тимма

Стало известно, когда похоронят латвийского спортсмена Яниса Тимма, экс-супргуа Анны Седаковой. Телеведущая Анна Калашникова сообщила, что похороны Яниса Тимма, бывшего мужа певицы Анны Седаковой, запланированы на следующую неделю.
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