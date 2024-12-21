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Мода и Шоу-бизнес

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Знакомые Анны Седаковой сообщили о похоронах ее бывшего мужа Яниса Тимма

Знакомые Анны Седаковой сообщили о похоронах ее бывшего мужа Яниса Тимма

Стало известно, когда похоронят латвийского спортсмена Яниса Тимма, экс-супргуа Анны Седаковой. Телеведущая Анна Калашникова сообщила, что похороны Яниса Тимма, бывшего мужа певицы Анны Седаковой, запланированы на следующую неделю.

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