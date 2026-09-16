Настоящий друг

— Вы знаете, наш кот тоже исчез, как и ваш пёс. Мы видели ваши объявления по городу. Кот, видимо, разбил окно и выпрыгнул на улицу.
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- ЕБ Собака резко брос...
- ЕБ Собака резко брос...
- Собака резко брос...
Прекрасный рассказ.