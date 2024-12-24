Лихачу из Карабаша, сбившему мать и дочь на пешеходном переходе, вынесли приговор

В Челябинской области завершился суд по делу о жуткой аварии на Миассе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал 22-летнего жителя Карабаша виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.