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НХЛ. «Оттава» примет «Миннесоту», «Тампа» против «Эдмонтона», «Питтсбург» – «Каролина», «Вашингтон» встретится с «Коламбусом»

«Филадельфия» встретится с «Вегасом», «Тампа» примет «Эдмонтон», «Питтсбург» на выезде сыграет с «Каролиной», «Нью-Джерси» предстоит встреча с «Рейнджерс», «Вашингтон» будет играть с «Коламбусом».

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