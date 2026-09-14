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Царьград

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Банк России увеличит лимит переводов через СБП для бизнеса

Банк России увеличит лимит переводов через СБП для бизнеса

Банк России планирует увеличить лимит переводов между компаниями через систему быстрых платежей с текущего уровня в 1 млн рублей.

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