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Царьград

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Омбудсмен Лантратова получила 587 жалоб от соотечественников в 2025

Омбудсмен Лантратова получила 587 жалоб от соотечественников в 2025

Омбудсмен Яна Лантратова сообщила о 587 обращениях из-за границы к правозащитникам в 2025 году и 172 в первой половине 2026 года.

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