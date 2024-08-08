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Олимпиада-2024. Пляжный волейбол (жен). Финал. Дуэты из Бразилии и Канады сыграют за золото, Австралия и Швейцария – за бронзу

Пляжный волейбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины Финал Ана Патрисия Рамос / Эдуарда Сантос Лисбоа (Бразилия) – Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон (Канада) – 23:30 Матч за бронзу Мариафе Артачо дель Солар / Талика Клэнси (Австралия) – Таня Хюберли / Нина Бруннер (Швейцария) – 22:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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