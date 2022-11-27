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ЧМ-2022. Япония сыграет с Коста-Рикой, Бельгия – с Марокко, Хорватия против Канады, Испания – Германия

Сборная Японии сыграет с Коста-Рикой во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также в воскресенье Бельгия встретится с Марокко, Хорватия – с Канадой, Испания сразится с Германией.

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