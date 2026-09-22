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Царьград

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150 сёл Забайкалья могут получить статус «трезвых»

150 сёл Забайкалья могут получить статус «трезвых»

Около 150 населённых пунктов Забайкальского края не имеют легальной продажи алкоголя из-за малого числа жителей, но пока не включены в реестр «трезвых» сёл, сообщила заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Ольга Макарова.

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