Пулково под угрозой, осколки в ноге: что известно о ночной атаке БПЛА на Россию

Системы ПВО ночью сбили 16 дронов, сообщает Минобороны России. 10 из них были уничтожены над Брянской областью, три — над Смоленской и по одному — над Белгородской, Псковской и Ленинградской, отметили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии