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Дасти Мэй о тренировке Кайри Ирвинга: «Я вышел из зала, будто посмотрев, как Пикассо пишет картину»

Новый главный тренер « Далласа » Дасти Мэй поделился впечатлениями от работы Кайри Ирвинга . «Я поговорил с Кайри и сегодня утром воочию наблюдал за его тренировкой.

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