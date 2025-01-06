История Нового года в СССР: от запретов до ярмарок и искусственных ёлок

Пресс-служба Главного архивного управления Москвы раскрывает, как Новый год в СССР превратился из запрещённого праздника в популярное торжество с ёлочными базарами и символами, такими как мандарины и шампанское.
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