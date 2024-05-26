Пашинян в очередной раз пробил дно

Казалось, что Никол Пашинян давно уже пробил дно, но снизу опять постучали. Вчера армянский премьер неожиданно заявил, что в рядах ОДКБ есть две страны которые в 2020 году участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии