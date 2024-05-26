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Пашинян в очередной раз пробил дно

Пашинян в очередной раз пробил дно

  Казалось, что Никол Пашинян давно уже пробил дно, но снизу опять постучали. Вчера армянский премьер неожиданно заявил, что в рядах ОДКБ есть две страны которые в 2020 году участвовали в подготовке войны против Армении в Нагорном Карабахе.

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