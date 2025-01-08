В Северной Осетии количество желающих заключить контракт с Минобороны России в 2024 году выросло на 10%

В зависимости от профессии, военно-учетной специальности и результатов профессионально-психологического отбора граждане отбираются на определенные должности.
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