На Украине оценили отказ Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит в Швейцарии

Бортник назвал сигналом отсутствие лидеров КНР и США на саммите в Швейцарии Киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник прокомментировал предполагаемое отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом для ряда стран.