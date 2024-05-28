На Украине оценили отказ Байдена и Си Цзиньпина приехать на саммит в Швейцарии

Бортник назвал сигналом отсутствие лидеров КНР и США на саммите в Швейцарии Киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник прокомментировал предполагаемое отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом для ряда стран.
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