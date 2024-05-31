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Что за диета Кима Протасова, ее плюсы и минусы

Что за диета Кима Протасова, ее плюсы и минусы

Что за диета Кима Протасова, ее плюсы и минусы Алёна Юрьева Диета Кима Протасова — это не просто способ сбросить лишние килограммы, но и стратегия изменить отношение к пище, сделав его менее зависимым от сладкого и жирного.

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