МВД может начать передавать данные о пострадавших от мошенников россиянах операторам связи

Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин Операторы связи совместно с МВД России могут запустить пилотный проект по передаче этим компаниям информации о пострадавших от мошенничества номерах телефонов из баз данных правоохранительных органов.