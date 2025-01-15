МВД может начать передавать данные о пострадавших от мошенников россиянах операторам связи

Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин Операторы связи совместно с МВД России могут запустить пилотный проект по передаче этим компаниям информации о пострадавших от мошенничества номерах телефонов из баз данных правоохранительных органов.
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