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Царьград

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Томский суд осудил организаторов нарколаборатории: изъято 370 кг наркотиков

Томский суд осудил организаторов нарколаборатории: изъято 370 кг наркотиков

Томский областной суд признал трёх человек виновными в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков, изъяв 370 кг веществ.

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