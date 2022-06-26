Вирусолог Альтштейн: Вспышки чумы в России бояться не стоит

Жителям России не стоит волноваться относительно рисков распространения чумы. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявил главный научный сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.