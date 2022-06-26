Вечерняя Москва

17 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Вот не надо быть всепропальщиком, просто трезво оцениваем ситуацию и не вянем. Враг серьезный, борется за свое выжива...Глава МИД Норвеги...
  • Валерий Ребров
    Теперь только остается ждать повышение тарифов за лишних зарегистрированных в квартире,за жкх глаз да глаз нуженВ России упростил...
  • Странник
    они и вправду с детским умомПрезидент Финлянд...

Вирусолог Альтштейн: Вспышки чумы в России бояться не стоит

Вирусолог Альтштейн: Вспышки чумы в России бояться не стоит

Жителям России не стоит волноваться относительно рисков распространения чумы. Об этом в воскресенье, 26 июня, заявил главный научный сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх