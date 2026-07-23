Mini Ibovespa Futures ($WIN1!) Daily: Bullish Rebound Testing 72 Bovespa Index-Mini Futures BMFBOVESPA_DLY:WIN1! ChartPro_Data Mini Ibovespa Futures ( WIN1! ) Daily: Bullish Rebound Testing 72-SMA Barrier Toward $185,820 and $190,140 Fibonacci Targets ### Bovespa Index-Mini Futures ( WIN1! ) Daily Technical Structure (Ref: WIN1!_2026-07-23_09-46-23.