Что может дать превращение бывшего «Терминатора» в тяжелую БМП-ПВО

В реалиях пятого года СВО скрытно «просочиться» сквозь плотную «стену дронов» на левобережье Днепра сегодня можно исключительно малыми штурмовыми группами в два-три человека, поскольку попытки гонять в атаки колонны легкобронированной техники оборачиваются их уничтожением копеечными FPV-камикадзе.
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