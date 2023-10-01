РЖАКА
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РЖАКА

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Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Тяжело их терять. Но зачем такая концовка?И опять причём тут Ржака?Шурка
  • Элеонора Коган
    Жаль Шурку.Я читаю и плачу.Шурка
  • Павел Соколенко
    В который раз встречаю эту тупость про диски. Если тебе уже позвонили несколько человек, то ты по любому можешь прода...Старость — это ко...

Женщины нужны для того, чтобы мужики не хотели жить вечно

Женщины нужны для того, чтобы мужики не хотели жить вечно

- Чем отличается российский кот от европейского? - Тем, что российский кот на генетическом уровне понимает, что мяукать и просить еды утром 1-го января, не то, чтобы абсолютно бесполезно, но и опасно для жизни.

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