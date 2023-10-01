Женщины нужны для того, чтобы мужики не хотели жить вечно

- Чем отличается российский кот от европейского? - Тем, что российский кот на генетическом уровне понимает, что мяукать и просить еды утром 1-го января, не то, чтобы абсолютно бесполезно, но и опасно для жизни.
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