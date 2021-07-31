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Ходивший по Лондону с табличкой «ищу девушку» мужчина нашел жену

Житель Лондона, ходивший по улицам города с табличкой «ищу девушку», объявил, что нашел жену. В 26 лет мужчина ходил по Лондону и Кембриджу с огромной табличкой, на которой была надпись: «Привет, незнакомка, меня зовут Адам, и я ищу девушку».

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