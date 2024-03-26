«Требуется сдать ядерное оружие на слом»: шотландская партия обеспокоена состоянием британских атомных субмарин

В Шотландии, на ВМБ Клайд, базируются атомные подлодки британского флота. Одна из них, HMS Vengeance проекта Vanguard, несущая ядерное оружие Trident II, недавно вернулась из продолжительного похода, обеспокоив своим состоянием общественность: субмарина покрыта большими участками ржавчины, противоакустическая облицовка частично отсутствует.