Каток в Ялте

Власти города уверены, что на жарком курорте будет востребована большая арена ледового дворца. Мэр курортного города обратилась к инвестору проектов фигуриста Ильи Авербуха с просьбой рассмотреть город для строительства большого катка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии