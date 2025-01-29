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Каток в Ялте

Каток в Ялте

Власти города уверены, что на жарком курорте будет востребована большая арена ледового дворца. Мэр курортного города обратилась к инвестору проектов фигуриста Ильи Авербуха с просьбой рассмотреть город для строительства большого катка.

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