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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Винер о допуске до международных стартов: «Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно для меня и моих спортсменов»

«Меня не интересуют международные старты в том виде, котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил, времени и таланта на то, чтобы быть красивее, выше, быстрее и сильнее.

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