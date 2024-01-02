Ирина Винер о допуске до международных стартов: «Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно для меня и моих спортсменов»

«Меня не интересуют международные старты в том виде, котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут – унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил, времени и таланта на то, чтобы быть красивее, выше, быстрее и сильнее.