США в ярости из-за конвейера гробов с Украины: В зоне СВО массово гибнут американские военные

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Karmadon
Да не У посольства, а перекинуть через забор - пусть сами разбираются, что с ними делать.
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5 час.
Karmadon
Описка. Бывает. Может 6,5 тысяч, может из 150-ти.
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5 час.
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