«Зеленский — убийца». Такер Карлсон порвал шаблоны Запада мощным интервью Популярный американский телеведущий Такер Карлсон, известный критикой западных лидеров, дал мощное интервью, которое кажется сенсационным даже для него.
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