Несколько смоленских улиц остались без электричества из-за погоды

Погода в Смоленской области ухудшается. Синоптики сообщают о грядущих грозах, сильном дожде и ветре. Из-за порывистого ветра в Гагарине прямо на женщину рухнули установленные в центре города информационные стенды.
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