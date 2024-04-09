В 28 регионах начался сезон активности змей

Змеи уже проснулись в Татарстане, Марий Эл, Кировской, Костромской, Липецкой, Волгоградской, Тамбовской, Курганской областях и еще минимум 20 регионах, подсчитали «Известия» на основе сообщений региональных СМИ и местных ведомств.