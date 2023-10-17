Небензя: голосование по резолюции РФ по Израилю и Газе было показательным

Голосование в СБ ООН по проекту России о гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта продемонстрировало, кто действительно хочет мира, а кого интересуют только узкокорыстные политические цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии