Военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что стратегия Североатлантического альянса, применяемая на Украине против Российской Федерации, не является эффективной.
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