Полковник Кошкин назвал неэффективной тактику НАТО в конфликте на Украине

Военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что стратегия Североатлантического альянса, применяемая на Украине против Российской Федерации, не является эффективной.