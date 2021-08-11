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В преддверии 325-летия Российского флота конкурс «Царь-плотник» в пятый раз собирает экипаж в поход за знаниями и впечатлениями

В преддверии 325-летия Российского флота конкурс «Царь-плотник» в пятый раз собирает экипаж в поход за знаниями и впечатлениями

«Царь-плотник» — ежегодный профориентационный социально-просветительский проект, в ходе которого молодые люди знакомятся с самыми интересными аспектами судостроения и фактами из отечественной морской истории.

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