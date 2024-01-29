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Завершено устройство металлоконструкций корпуса электродепо «Южное»

Завершено устройство металлоконструкций корпуса электродепо «Южное»

В Москве завершены работы по устройству металлоконструкций отстойно-ремонтного корпуса в составе нового электродепо «Южное», заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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