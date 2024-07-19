Аэропорты США, Турции и ЕС столкнулись с массовыми техническими сбоями

Аналогичные проблемы выявлены и в Австралии. В разных странах мира произошел массовый сбой в работе устройств с операционной системой Windows, сказавшийся в том числе на работе компаний в секторах авиаперевозок, банкинга и СМИ.
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