28.10.2023 в рамках акции ´Мирный созидательный труд во благо чистой и зеленой страны!´, приуроченной к Году мира и созидания, Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды организовано проведение единого дня озеленения во всех районах области.