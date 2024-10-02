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Иран предупредил США, чтобы они не вмешивались после удара Тегерана по Израилю

Иран предупредил США, чтобы они не вмешивались после удара Тегерана по Израилю

Иран предупредил Соединенные Штаты, чтобы Вашингтон не вмешивался после удара Тегерана по Израилю. Об этом заявил руководитель министерства иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи, информирует агентство Tasnim.

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